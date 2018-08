Sorteggio fase a gruppi Champions League 2018/2019 in diretta live: ecco le avversarie di Juventus, Napoli, Roma ed Inter

Tutto pronto, al Grimaldi Forum di Montecarlo, per il sorteggio dei gironi che comporranno la Champions League 2018/2019. L’inizio delle operazioni è previsto per le ore 18, particolarmente interessate al verdetto dell’urna quattro formazioni italiane: la Juventus inserita in prima fascia, il Napoli e la Roma presenti in seconda, l’Inter ubicata in quarta ed ultima. Tanti i pericoli, soprattutto in funzione del nuovo format della competizione che assicura il pass diretto a quattro squadre per ognuno dei maggiori campionati europei, principale spauracchio il Liverpool finalista soltanto tre mesi fa presente addirittura in terza fascia.

Sorteggi Champions League 2018/2019: la diretta live

Diretta live dalle ore 18

Il sorteggio degli otto gironi di Champions League sarà intervallato dai premi Uefa dedicati ai migliori giocatori dell’ultimo anno. Portiere, difensore, centrocampista, attaccante, e miglior giocatore dell’anno: queste sono le categorie a cui la Uefa dovrà assegnare il premio. Per quanto riguarda il miglior estremo difensore è corsa a due tra Keylor Navas e Alisson con il primo favorito vista la vittoria in finale. Tra i difensori lo scontro sarà a tre e sarà una sfida in salsa merengue: Ramos-Varane o Marcelo.

Il miglior centrocampista dell’ultimo è stato sicuramente uno tra De Bruyne, Modric e Kroos. Luka Modric, sono proibito dell’estate nerazzurra, è il favorito numero uno. Per l’attacco idee abbastanza chiare: difficile vedere un vincitore diverso da Cristiano Ronaldo grazie ai suoi 15 gol siglati nell’ultima Champions League. Staccatissimi sia Momo Salah che Messi. Per quanto concerne il miglior giocatore dell’ultimo anno, la sfida è a due: Luka Modric contro Cristiano Ronaldo. Entrambi hanno vinto la terza Champions League sotto la gestione Zidane ma il croato, dalla sua, ha il valore aggiunto di aver trascinato la sua Nazionale alle finali Mondiali di Russia 2018. Quanto peserà nell’economia della decisione della Uefa? Ancora qualche ora e lo scopriremo.

Sorteggi Champions League 2018/2019: fasce e regolamento

Sono quattro, come da tradizione, le fasce all’interno delle quali sono state inserite le 32 partecipanti alla Champions League 2018/2019. Otto i gironi che verranno sorteggiati a Montecarlo: al loro interno quattro squadra, una per ogni fascia di merito.

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus, Psg, Manchester City, Lokomotiv Mosca

SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma, Benfica

TERZA FASCIA: Schalke 04, Lione, Monaco, Cska Mosca, Liverpool, Ajax, Psv Eindhoven, Valencia

QUARTA FASCIA: Bruges, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Viktoria Plzen, Stella Rossa, Aek Atene, Young Boys

Il nuovo regolamento della Champions League qualifica di diritto alla fase a gironi dell’edizione 2018/2019 della competizione le prime quattro squadre classificate delle prime quattro nazioni nel ranking, che in questa edizione saranno Spagna, Germania, Inghilterra e Italia. Il nostro Paese sarà dunque rappresentato da Juventus, Napoli, Roma e Inter. Nessuna squadra può affrontarne un’altra della stessa federazione nei gironi. Le formazioni dello stesso paese non potranno incrociarsi prima dei quarti di finale della massima competizione europea. Sicuramente una notizia confortante per le italiane, che sperano di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League tutte insieme a braccetto.

Sorteggi Champions League 2018/2019 Streaming: dove vederla in tv

I sorteggi dei gironi della Champions League 2018/2019 saranno disponibili in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport, detentrice da quest’anno in esclusiva dei diritti della competizione, su Sky Sport 1 (canale 201, in HD 240), oltre che in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (la tv pubblica si è assicurata i diritti di trasmissione di una partita di una squadra italiana al mercoledì), su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). Non è tutto ovviamente, perché i sorteggi saranno disponibili anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite le app Sky Go e RaiPlay oltre che sul sito RaiPlay e sul sito ufficiale della UEFA Champions League.