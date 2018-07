Champions League 2018/2019: il calendario, i risultati ed i sorteggi

Champions League 2018/2019: ecco il calendario, le date, i sorteggi, gli accoppiamenti, i risultati e i turni delle varie fasi

Il cammino per arrivare alla finalissima del prossimo 1 giugno 2019 presso il nuovissimo Wanda Metropolitano (lo stadio dell’Atletico Madrid) è lungo e ricco di ostacoli, ma mai interessante come quest’anno. La Champions League edizione 2018/2019 inizia prestissimo: già a giugno (nel bel mezzo del Mondiale) con i primissimi turni preliminari, che si concluderanno ad agosto. A settembre, quindi, ecco la partenza della Champions League vera e propria con la fase a gironi. Presenti anche quattro squadre italiane: la Juventus campione d’Italia, il Napoli, la Roma ed infine l’Inter. Nessuna di loro dovrà passare per i turni preliminari da questa stagione e dunque – a differenza del passato – la fase a gruppi vedrà sicuramente impegnati tutti i nostri portabandiera. Diamo un’occhiata alle date, al calendario, ai turni, agli accoppiamenti, ai risultati e ai sorteggi di questa Champions League 2018/2019 ancora meglio nel dettaglio.

SORTEGGI

TURNO PRELIMINARE: 12 giugno 2018

12 giugno 2018 PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE: 19 giugno 2018

19 giugno 2018 SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE: 19 giugno 2018

19 giugno 2018 TERZO TURNO QUALIFICAZIONE: 23 luglio 2018

23 luglio 2018 PLAYOFF: 6 agosto 2018

6 agosto 2018 FASE A GIRONI: 30 agosto 2018

30 agosto 2018 OTTAVI DI FINALE: 17 dicembre 2018

17 dicembre 2018 QUARTI DI FINALE: 15 marzo 2019

15 marzo 2019 SEMIFINALI: 19 aprile 2019

19 aprile 2019 FINALE: 19 aprile 2019

DATE

TURNO PRELIMINARE: 26/29 giugno 2018

26/29 giugno 2018 PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE: 10/11 luglio e 17/18 luglio 2018

10/11 luglio e 17/18 luglio 2018 SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE: 24/25 luglio e 31 luglio/1 agosto 2018

24/25 luglio e 31 luglio/1 agosto 2018 TERZO TURNO QUALIFICAZIONE: 7/8 agosto e 14 agosto 2018

7/8 agosto e 14 agosto 2018 PLAYOFF: 21/22 e 28/29 agosto 2018

21/22 e 28/29 agosto 2018 FASE A GIRONI: 18/19 settembre, 2/3 e 23/24 ottobre, 6/7 e 27/28 novembre, 11/12 dicembre 2018

18/19 settembre, 2/3 e 23/24 ottobre, 6/7 e 27/28 novembre, 11/12 dicembre 2018 OTTAVI DI FINALE: 12/13 e 19/20 febbraio, 5/6 e 12/13 marzo 2019

12/13 e 19/20 febbraio, 5/6 e 12/13 marzo 2019 QUARTI DI FINALE: 9/10 e 16/17 aprile 2019

9/10 e 16/17 aprile 2019 SEMIFINALI: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2019

30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2019 FINALE: 1 giugno 2019 presso il Wanda Metropolitano di Madrid, Spagna

TURNO PRELIMINARE

Santa Coloma- Drita 0-2 dts

La Fiorita- Lincoln 0-2

FINALINA

Lincoln- Drita 1-4

N. B. I club sconfitti accederanno al secondo turno di Europa League

PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE

Kutaisi-Sheriff 2-1 | Sheriff-Kutaisi 18 luglio 2018 Shkendija-New Saints 5-0 | New Saints-Shkendija 17 luglio 2018 Suduva-APOEL 11 luglio 2018 | APOEL- Suduva 17 luglio 2018 Lubiana-Qarabag 11 luglio 2018 | Qarabag-Lubiana 18 luglio 2018 Dutelange-Videoton 1-1 | Videoton-Dutelange 17 luglio 2018 Drita-Malmoe 0-3 | Malmoe-Drita 17 luglio 2018 Vikingur-HJK 1-2 | HJK-Vikingur 17 luglio 2018 Ludogorets-Crusaders 11 luglio 2018 | Crusaders-Ludogorets 17 luglio 2018 Cork-Legia 0-1 | Legia-Cork 17 luglio 2018 Valur-Rosenborg 11 luglio 2018 | Rosenborg-Valur 18 luglio 2018 Kukesi-Valletta 11 luglio 2018 | Valletta-Kukesi 17 luglio 2018 Tallinn-Beer Sheva 1-4 | Beer Sheva Tallinn 17 luglio 2018 Spartaks-Stella Rossa 11 luglio 2018 | Stella Rossa-Spartaks 17 luglio 2018 Alashkert-Celtic 0-3 | Celtic-Alashkert 18 luglio 2018 Trnava-Mostar 11 luglio 2018 | Mostar-Trnava 18 luglio 2018 Astana-Sutjeska 11 luglio 2018 | Sutjeska-Astana 18 luglio 2018

N. B. I club sconfitti accederanno al secondo turno di Europa League

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE

Vincente gara 16-Midtjylland 24/25 luglio 2018 | Midtjylland-Vincente gara 16 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 8-Vincente gara 5 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 5-Vincente gara 8 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 11-Vincente gara 4 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 4-Vincente gara 11 31 luglio/1 agosto 2018

Cluj-Vincente gara 6 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 6-Cluj 11 31 luglio/1 agosto 2018

Dinamo Zagabria-Vincente gara 12 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 12-Dinamo Zagabria 11 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 13-Vincente gara 3 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 3-Vincente gara 13 31 luglio/1 agosto 2018

BATE-Vincente gara 7 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 7-BATE 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 2-Vincente gara 1 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 1-Vincente gara 2 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 9-Vincente gara 15 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 15-Vincente gara 9 31 luglio/1 agosto 2018

Vincente gara 14-Vincente gara 10 24/25 luglio 2018 | Vincente gara 10-Vincente gara 14 31 luglio/1 agosto 2018

PIAZZATE

PAOK-Basilea 24/25 luglio 2018 | Basilea-Paok 31 luglio/1 agosto 2018

Ajax-Sturm Graz 4 24/25 luglio 2018 | Sturm Graz-Ajax 11 31 luglio/1 agosto 2018

N. B. I club sconfitti accederanno al terzo turno di Europa League

TERZO TURNO QUALIFICAZIONE

sorteggio 23 luglio 2018

N. B. I club sconfitti accederanno agli spareggi di Europa League

PLAYOFF

sorteggio 6 agosto 2018

N. B. I club sconfitti accederanno alla fase a gironi di Europa League

FASE A GIRONI

sorteggio 30 agosto 2018

OTTAVI DI FINALE

sorteggio 17 dicembre 2018

QUARTI DI FINALE

sorteggio 15 marzo 2019

SEMIFINALI

sorteggio 19 aprile 2019

