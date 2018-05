La Juventus insiste per Mattia Perin. Il portiere del Genoa è in uscita e ha scelto i bianconeri. La Juve pronta a trattare con i rossoblù

La Juventus ha in mano un accordo con il Genoa per Mattia Perin. Il portiere del club rossoblù ha un solo anno di contratto e ha salutato in lacrime il pubblico del Ferraris, segno evidente di un addio ormai prossimo. Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno l’intesa per i prossimi 5 anni (contratto da 2,5 milioni di euro a stagione) con Perin ma non hanno ancora l’accordo con il Genoa. Il club rossoblù chiede 20 milioni, la Juve vuole spingersi al massimo sui 12 milioni e proverà a inserire dei giovani nell’affare.

Audero, portiere del Venezia, non sembra interessare particolarmente ai rossoblù mentre potrebbe interessare Moise Kean, attaccante che quest’anno ha giocato in prestito al Verona. Domani ci sarà l’incontro tra la Juventus e il Genoa per parlare del futuro di Mattia Perin. Salvo sorprese, le parti potrebbero già raggiungere un accordo. Il portiere ha già scelto i bianconeri e ora tocca alle società trovare l’intesa. Mattia è convinto di potersi giocare il posto con Szczesny e vuole andare in bianconero. Napoli e Roma si sono informate ma al momento la Juve è in netto vantaggio: domani giornata chiave.