Perin titolare in Supercoppa: Szczesny non ha il Green Pass. Il portiere polacco è stato l’ultimo a vaccinarsi

Massimiliano Allegri ha annunciato la titolarità di Mattia Perin in Supercoppa contro l’Inter. Questo perché Wojciech Szczesny non è ancora in possesso del Green Pass.

«Domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina».