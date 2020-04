Perotti Roma, parla il padre: «Magari arriva un’offerta da 100 milioni»

Il padre di Diego Perotti ha parlato della possibilità del figlio di lasciare la Roma in estate per fare ritorno al Boca Juniors

Il padre di Diego Perotti, Hugo, ha parlato ai microfoni di La Nacion del futuro dell’attuale esterno della Roma: «Ritorno al Boca? Dio lo dirà, non dipende solo da lui, qui ci sono sempre due parti. Sarà necessario vedere se in quel momento il Boca ha bisogno di un giocatore nella sua posizione e qual è la situazione di Diego, in quali condizioni si trova e se le sue richieste economiche sono logiche».

«Questo è comunque parlare di un’ipotesi e non ha senso creare aspettative. Probabile che quando voglia tornare nel giro, il Boca abbia già la migliore fascia sinistra del paese e non abbia bisogno di lui. Oppure quando Diego pensa di tornare, ma si presentano i cinesi e gli offrono 100 milioni di dollari, è impossibile saperlo. Dio dirà, speriamo che possa accadere».