Pescara, Baldini: «Ai playoff lo stadio ci ha trascinato. La mia squadra si ispira a Kanté, vi spiego»

Le parole di Silvio Baldini, allenatore del Pescara, sul percorso della squadra abruzzese nei playoff di Serie C. Tutti i dettagli

Silvio Baldini ha parlato a Tuttosport degli obiettivi del suo Pescara ai playoff di Serie C.

PESCARA-CATANIA – «Lo sento, lo stadio mercoledì ci ha trascinato. Ma il calcio è soprattutto questo. E mi tornano in mente i periodi del Covid senza spettatori, che partite erano?».

KANTE’ COME ESEMPIO – «Devono continuare ad avere coraggio, glielo dico sempre. Niente calcoli, con le nostre idee, verso l’obiettivo. E’ un gruppo straordinario, applicato. Almeno sette di loro se non si perdono sono già pronti per la A, l’importante è che si sentono tutti Kantè…Perché Kantè si diventa, Maradona e Messi si nasce. Lui è il giocatore che porto sempre come esempio quando parlo con loro. Dove determinazione e spirito sono più forti di tutto e dove c’è soprattutto una rivalsa sociale, che ti porta a conquistare l’inimmaginabile».