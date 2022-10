Pescara, Colombo: «Ho un melanoma»

L’allenatore del Pescara, Alberto Colombo, rivela di avere un melanoma: «Non mollo, non lascio i ragazzi da soli»

L’allenatore del Pescara, Alberto Colombo ha annunciato in conferenza stampa di avere un melanoma. Di seguito le sue parole.

«Ho scoperto che il neo che mi era stato asportato in estate era un melanoma. Mi sono operato martedì scorso all’ospedale di Chieti e voglio ringraziare il professor Adelchi Croce e lo staff. Oggi volevo esserci a tutti i costi, i ragazzi hanno bisogno di me. Non mollo, non lascio i ragazzi da soli».