Petagna Sampdoria, affare quasi saltato definitivamente: le ultime

Calciomercato Sampdoria: sarebbe ormai definitivamente saltato l’affare Andrea Petagna in blucerchiato dal Napoli. Le ultime

Ultimissime ore di calciomercato per la Sampdoria e per il calcio italiano. Tiene banco, in casa blucerchiata, anche il “caso” Andrea Petagna, a un passo dal trasferimento a Genova, come confermato dallo stesso presidente Massimo Ferrero. La questione è ormai a un passo dalla chiusura.

Secondo quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, Petagna dovrebbe rimanere in azzurro. Stando alla ricostruzione della radio ufficiale dei partenopei, fonti vicine alla Sampdoria avrebbero fatto sapere alla fine che l’affare con il Napoli non si farà. Decisivo l’intervento di Luciano Spalletti, che si sarebbe mosso in prima persona per confermarlo, e dei suoi compagni.