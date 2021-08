Petagna Sampdoria, stallo nella trattativa: le ultimissime

Calciomercato Sampdoria, frenata e stallo nella trattativa per portare Petagna a Genova: attesa per l’attaccante del Napoli

Saliscendi costante nell’operazione per portare Andrea Petagna alla Sampdoria. Continuano i colloqui con il Napoli ma, nel momento in cui tutto sembrava fatto, la situazione si sarebbe nuovamente bloccata.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa per Petagna alla Sampdoria avrebbe segnato una brusca frenata. I discorsi tra le due società non hanno portato ad alcuna accelerata definitiva, sia per i dubbi del giocatore che per quelli del Napoli. I blucerchiati attendono una risposta nelle prossime ore