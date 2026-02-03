Petardo Audero, individuato ed arrestato l’autore del lancio: è un ultrà 19enne! Ecco l’accusa

Petardo Audero, individuato ed arrestato l’autore del lancio: è un ultrà 19enne! Ecco di cosa è accusato il ragazzo: gli ultimi aggiornamenti

Svolta immediata e decisiva nelle indagini relative ai gravi disordini avvenuti domenica scorsa allo stadio Zini. La Digos ha proceduto all’arresto di un giovane di diciannove anni, identificato come membro attivo del gruppo ultrà Viking, storica fazione del tifo organizzato della Curva Nord. L’accusa mossa nei suoi confronti è pesantissima: sarebbe lui il responsabile materiale del lancio del petardo che ha colpito e stordito Emil Audero. L’estremo difensore della Cremonese, portiere esperto con un passato alla Sampdoria e all’Inter, è stato vittima di questo gesto sconsiderato durante la sfida di campionato contro i Nerazzurri guidati in panchina da Cristian Chivu.

Il provvedimento restrittivo è scattato grazie all’istituto della flagranza differita, una misura disposta dal Pubblico Ministero di turno di Milano, Francesco Cajani. Fondamentale per l’identificazione del colpevole è stata la minuziosa analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, che ha permesso agli inquirenti di isolare il momento esatto del lancio e di dare un volto all’autore del gesto.

Le autorità competenti, come riportato dall’agenzia Ansa, hanno inoltre fornito una precisazione cruciale per chiarire la dinamica di una giornata drammatica. Il diciannovenne arrestato non corrisponde al tifoso romagnolo attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Quest’ultimo, infatti, è protagonista di una vicenda parallela e distinta: è rimasto vittima di un incidente autonomo avvenuto all’interno del settore ospiti, dove un secondo ordigno gli è esploso tra le mani mentre lo stava maneggiando. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano hanno dunque scisso le responsabilità: da una parte l’incidente auto-indotto, dall’altra l’aggressione mirata al portiere dei Grigiorossi. Il giovane esponente dei Viking dovrà ora rispondere del pericoloso atto compiuto ai danni dell’atleta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano