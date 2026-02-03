Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Serie A

Petardo Audero, individuato ed arrestato l’autore del lancio: è un ultrà 19enne! Ecco l’accusa

Published

1 ora ago

on

By

Tifosi Inter Curva Nord 1

Petardo Audero, individuato ed arrestato l’autore del lancio: è un ultrà 19enne! Ecco di cosa è accusato il ragazzo: gli ultimi aggiornamenti

Svolta immediata e decisiva nelle indagini relative ai gravi disordini avvenuti domenica scorsa allo stadio Zini. La Digos ha proceduto all’arresto di un giovane di diciannove anni, identificato come membro attivo del gruppo ultrà Viking, storica fazione del tifo organizzato della Curva Nord. L’accusa mossa nei suoi confronti è pesantissima: sarebbe lui il responsabile materiale del lancio del petardo che ha colpito e stordito Emil Audero. L’estremo difensore della Cremonese, portiere esperto con un passato alla Sampdoria e all’Inter, è stato vittima di questo gesto sconsiderato durante la sfida di campionato contro i Nerazzurri guidati in panchina da Cristian Chivu.

Il provvedimento restrittivo è scattato grazie all’istituto della flagranza differita, una misura disposta dal Pubblico Ministero di turno di Milano, Francesco Cajani. Fondamentale per l’identificazione del colpevole è stata la minuziosa analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stadio, che ha permesso agli inquirenti di isolare il momento esatto del lancio e di dare un volto all’autore del gesto.

Le autorità competenti, come riportato dall’agenzia Ansa, hanno inoltre fornito una precisazione cruciale per chiarire la dinamica di una giornata drammatica. Il diciannovenne arrestato non corrisponde al tifoso romagnolo attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Quest’ultimo, infatti, è protagonista di una vicenda parallela e distinta: è rimasto vittima di un incidente autonomo avvenuto all’interno del settore ospiti, dove un secondo ordigno gli è esploso tra le mani mentre lo stava maneggiando. Le indagini coordinate dalla Procura di Milano hanno dunque scisso le responsabilità: da una parte l’incidente auto-indotto, dall’altra l’aggressione mirata al portiere dei Grigiorossi. Il giovane esponente dei Viking dovrà ora rispondere del pericoloso atto compiuto ai danni dell’atleta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×