Petardo Audero, linea dura del Viminale: trasferte vietate ai tifosi Inter fino al 23 marzo. Derby escluso

Petardo Audero, il Viminale chiude le trasferte ai tifosi Inter fino al 23 marzo. Derby salvo. La decisione completa

La decisione del Ministero dell’Interno si abbatte con forza sul tifo nerazzurro. Dopo il gravissimo episodio allo stadio Zini di Cremona, dove un petardo ha stordito il portiere Emil Audero, il ministro Matteo Piantedosi ha firmato un provvedimento severo che penalizzerà pesantemente il seguito dell’Inter nelle prossime settimane.

Il Viminale ha scelto una linea dura: niente trasferte fino al 23 marzo 2026 e stop alla vendita dei biglietti ai residenti in Lombardia per le gare coinvolte. I tifosi non potranno quindi seguire la squadra a Reggio Emilia contro il Sassuolo, né nelle successive sfide di Lecce e Firenze. Unica eccezione il derby Milan‑Inter dell’8 marzo, considerato privo di rischi legati agli spostamenti delle tifoserie.

Nella nota ufficiale, il Ministero sottolinea che la misura risponde esclusivamente a esigenze di sicurezza pubblica. Nonostante l’identificazione del responsabile del gesto e le proteste di dirigenti come Carnevali, che ha definito il provvedimento “la rovina del calcio”, la linea resta inflessibile. Cristian Chivu dovrà ora guidare la squadra in stadi ostili e senza il consueto sostegno del settore ospiti, un ostacolo ulteriore nella corsa allo scudetto.

