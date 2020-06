Petrachi Roma, rottura con Pallotta. Le ultime sul futuro del dirigente

Petrachi in forte contrasto con il presidente della Roma Pallotta sulle scelte di mercato per il futuro. Il ds si allontana dalla Capitale?

C’è aria di tempesta in casa Roma. Grandi divergenze registrate fra Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso prelevato dal Torino, e il presidente James Pallotta.

Il numero uno del club capitolino e il ds non sarebbero d’accordo sulle scelte da adottare per la gestione del mercato, come riportato da Sky Sport. Ci sono serie possibilità che il dirigente possa terminare anzitempo la propria esperienza nella Città Eterna.