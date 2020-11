Fiorentina, Pezzella: «Onoriamo Maradona pensando solo al calcio»

German Pezzella, capitano della Fiorentina, parla di Diego Armando Maradona e dell’attualità del campionato. Le sue parole

German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport.

MARADONA – «Maradona ci ha dato speranza, l’ha regalata a tutti, anche a quelli con minori possibilità. Io credo che per tutti quelli che indossano oggi la maglia dell’Argentina e per quelli che saranno chiamati ad esaltarla domani, ci sia un solo obiettivo: onorare il ricordo di Maradona».

FIORENTINA – «Io sono il capitano. Questo avvio di stagione non è stato come avremmo voluto, quindi la colpa è stata anche nostra. Siamo noi che scendiamo in campo, noi che abbiamo il dovere di rimettere in sesto una stagione che è comunque ancora all’inizio. Non penso a niente se non a questo, anche il prolungamento di contratto è un discorso che va tenuto fuori. Dobbiamo concentrarci solo sul pallone»

PIOLI E IL MILAN – «E’ stato un punto di riferimento in campo e fuori, in un momento difficilissimo. E’ un grande allenatore, si merita tutti i riconoscimenti che sta avendo. Il Milan ha tantissimi campioni, ma il suo ruolo nel gestire la rosa non va sottovalutato. Uno come Ibra fa la differenza, ma anche senza di lui sarà difficilissima. Speriamo di interrompere la loro imbattibilità. Per noi è fondamentale tornare a fare punti»