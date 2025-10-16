Pickford Everton, firmato il nuovo accordo con il club Inglese: «Sono felicissimo». Il comunicato dei Toffees

Pickford Everton, arriva la firma con il club Inglese: «Felice di aver concluso l’accordo». Il comunicato ufficiale dei Toffees

Jordan Pickford, portiere titolare dell’Everton e della nazionale inglese, ha rinnovato il suo contratto fino al giugno 2029, prolungando di altri quattro anni la sua avventura con i Toffees. Le sue parole e il comunicato:

COMUNICATO – Il numero uno dell’Everton e della nazionale inglese, Jordan Pickford, ha firmato un nuovo contratto quadriennale che prolungherà la sua permanenza al Club fino a giugno 2029.

Il portiere, 31 anni, è stato una figura chiave sia per il Club che per l’Inghilterra, collezionando 326 presenze con i Toffees dal suo arrivo nel 2017 dal Sunderland, in quello che fu un trasferimento da record per un estremo difensore britannico.

Con l’Everton ha anche conquistato tutte le sue 80 presenze in nazionale, stabilendo di recente un primato ancora in corso di nove partite consecutive senza subire gol con i Three Lions, rimanendo imbattuto a livello internazionale per oltre un anno.

Dopo aver nuovamente legato il suo futuro a lungo termine all’Everton – un accordo che porterà la sua permanenza a Liverpool a 12 anni – Pickford ha dichiarato di voler contribuire al ritorno del Club nelle competizioni europee.

«Sono felicissimo – ha detto a evertontv –. Felice di aver concluso l’accordo: sono due anni in più, quindi quattro in totale. Sono al settimo cielo e questo mi dà l’opportunità di costruire una mia eredità qui, andare avanti e portare il Club dove vogliamo arrivare.

L’Everton è davvero speciale per me. Venendo dal Sunderland da ragazzo e diventando uomo qui, è stato un periodo importante per me e per la mia famiglia.

Credo che tutti abbiano visto i cambiamenti e come mi sono sviluppato nel tempo, ma resto sempre quel ragazzo che ama impedire al pallone di entrare in porta. È stato l’Everton ad aiutarmi a crescere, insieme a tanto lavoro duro.

È sempre sembrato un legame naturale con i tifosi e con la loro passione: non ha eguali ed è qualcosa da cui traggo energia.

Finora è stato un viaggio incredibile».

