 Calendario Premier League 2025/2026: partite e risultati
Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica

2 ore ago

Calendario Premier League 2025/2026

Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier League 2024/2025

Il massimo campionato inglese, giunto alla sua 127ª edizione, la 34ª da quando esiste la Premier League, parte ufficialmente venerdì 15 agosto, con l’anticipo della 1ª giornata del torneo. Calendario Premier League 2025/2026: nello scorso campionato, per la 20ª volta nella sua storia, il Liverpool, guidato in panchina da Arne Slot, si è laureato campione d’Inghilterra, interrompendo il dominio del Manchester City di Pep Guardiola, che durava da 4 stagioni. Chi succederà ai Reds nell’albo d’oro?

L’avversario più autorevole sono proprio i Citizens, rinforzatisi sensibilmente sul calciomercato estivo, senza dimenticare il Chelsea di Enzo Maresca, fresco vincitore della prima edizione del nuovo Mondiale per club e l’Arsenal di Mikel Arteta.

Fra gli outsiders figurano il Newcastle United di Eddie Howe, il Crystal Palace di Oliver Glasner, che dopo l’FA Cup ha conquistato anche il Charity Shield, l’Aston Villa di Unai Emery, il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo, rivelazione della scorsa stagione. In seconda fila il Tottenham di Thomas Frank e il Manchester United di Rúben Amorin, desiderosi di riscatto dopo le delusioni dello scorso anno.

Le date

Quando inizia la Premier League 2025/2026?

La Premier League 2025/2026 inizia venerdì 15 agosto 2025 con l’anticipo della 1ª giornata del torneo, Liverpool-Bournemouth.

Quando finisce la Premier League 2025/2026?

Il massimo campionato inglese termina domenica 24 maggio 2026 con le partite della 38ª giornata, che si disputeranno in contemporanea.

Turni infrasettimanali e soste

Nella Premier League 2025/206 sono previsti 5 turni infrasettimanali:

  • 3 dicembre 2025
  • 30 dicembre 2025
  • 7 gennaio 2026
  • 11 febbraio 2026
  • 4 marzo 2026

Il massimo campionato inglese osserverà invece 4 soste per gli impegni delle Nazionali più la pausa invernale:

  • 6 settembre 2025
  • 11 ottobre 2025
  • 15 novembre 2025
  • 21 marzo 2025

La pausa invernale sarà invece osservata dall’8 al 16 gennaio 2026, quando le squadre inglesi saranno impegnate nell’FA Cup e nella Carabao Cup.

Le squadre

Alla Premier League 2025/2026 partecipano 20 squadre, di cui 17 confermate dalla scorsa stagione e tre neopromosse dalla Football League Championship:

  • ARSENAL, Londra – Emirates Stadium (2° nella Premier League 2024/2025);
  • ASTON VILLA, Birmingham – Villa Park (6° nella Premier League 2024/2025);
  • BOURNEMOUTH, Bournemouth – Dean Court (9° nella Premier League 2024/2025);
  • BRENTFORD, Londra – Brentford Community Stadium (10° nella Premier League 2024/2025);
  • BRIGHTON, Brighton and Howe – Falmer Stadium (8° nella Premier League 2024/2025);
  • BURNLEY, Burnley – Turf Moor (2° nella Football League Championship 2024/2025, promosso in Premier League);
  • CHELSEA, Londra – Stamford Bridge (4° nella Premier League 2024/2025);
  • CRYSTAL PALACE, Londra – Selhurst Park (12° nella Premier League 2024/2025);
  • EVERTON, Liverpool – Everton Stadium (13° nella Premier League 2024/2025);
  • FULHAM, Londra – Craven Cottage (11° nella Premier League 2024/2025);
  • LEEDS UNITED, Leeds – Elland Road (1° nella Football League Championship 2024/2025, promosso in Premier League);
  • LIVERPOOL, Liverpool – Anfield (Campione d’Inghilterra 2024/2025);
  • MANCHESTER CITY, Manchester – Etihad Stadium (3° nella Premier League 2024/2025);
  • MANCHESTER UNITED, Manchester – Old Trafford (15° nella Premier League 2024/2025);
  • NEWCASTLE UNITED, Newcastle Upon Tyne – St. James’ Park (5° nella Premier League 2024/2025);
  • NOTTINGHAM FOREST, Nottingham – City Ground (7° nella Premier League 2024/2025);
  • SUNDERLAND, Sunderland – Stadium of Light (4° nella Football League Championship, promosso in Premier League attraverso i playoff);
  • TOTTENHAM, Londra – Tottenham Hotspur Stadium (17° nella Premier League 2024/2025);
  • WEST HAM UNITED, Londra – London Stadium (14° nella Premier League 2024/2025);
  • WOLVERHAMPTON, Wolverhampton – Molineux Stadium (16° nella Premier League 2024/2025).

Dove vedere la Premier League 2025/2026 in tv e streaming

La Premier League 2025/2026 sarà trasmessa in tv in Italia su Sky, detentrice dei diritti del massimo campionato inglese fino al 2028. Per ogni giornata di campionato, da venerdì 15 agosto, Sky trasmetterà almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night

Le partite della Premier League si potranno vedere anche in diretta streaming tramite la piattaforma Sky Go o su NOW, il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando il Pass sport.

Formula e regolamento

Il campionato prevede un girone d’andata e uno di ritorno asimmetrici, nei quali si affrontano le 20 squadre partecipanti con una sequenza delle gare differente fra i due gironi. Le prime quattro classificate ottengono la qualificazione diretta alla Champions League, ma un altro posto potrebbe aggiungersi se l’Inghilterra, come accaduto nel 2024/2025, dovesse piazzarsi tra le prime due nazioni per i risultati conseguiti dai propri club nelle coppe. In Europa League accedono invece la quinta classificata e la vincitrice della FA Cup.

Nel caso però in cui quest’ultima squadra abbia già guadagnato l’accesso a una coppa europea tramite il piazzamento in campionato, il secondo slot va di diritto alla 6ª classificata. La vincitrice della Football League Cup si qualifica infine agli spareggi della Conference League. Se aveva già centrato la qualificazione tramite il piazzamento in Premier League, spazio alla settima classificata. Le ultime tre squadre in classifica retrocedono direttamente in Championship, senza possibilità di appello.

Calendario Premier League 2025/2026: le 38 giornate

Il calendario della Premier League 2025/2026 è stato sorteggiato con largo anticipo sull’inizio della stagione mercoledì 18 giugno 2025. Questo il programma delle 38 giornate del massimo campionato inglese:

GIRONE DI ANDATA CALENDARIO PREMIER LEAGUE 2025/2026

1ª GIORNATA (15-18 agosto)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Venerdì 15 agosto21.00LIVERPOOL-BOURNEMOUTH
Sabato 16 agosto13.30ASTON VILLA-NEWCASTLE UNITED
Sabato 16 agosto16.00BRIGHTON-FULHAM
Sabato 16 agosto16.00SUNDERLAND-WEST HAM
Sabato 16 agosto16.00TOTTENHAM-BURNLEY
Sabato 16 agosto18.30WOLVES-MAN CITY
Domenica 17 agosto15.00NOTTINGHAM FOREST-BRENTFORD
Domenica 17 agosto15.00CHELSEA-CRYSTAL PALACE
Domenica 17 agosto17.30MAN UTD-ARSENAL
Lunedì 18 agosto21.00LEEDS UNITED-EVERTON
2ª GIORNATA (22-25 agosto)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Venerdì 22 agosto21.00WEST HAM-CHELSEA
Sabato 23 agosto13.30MAN CITY-TOTTENHAM
Sabato 23 agosto16.00BURNLEY-SUNDERLAND
Sabato 23 agosto16.00BRENTFORD-ASTON VILLA
Sabato 23 agosto16.00BOURNEMOUTH-WOLVES
Sabato 23 agosto18.30ARSENAL-LEEDS UNITED
Domenica 24 agosto15.00EVERTON-BRIGHTON
Domenica 24 agosto15.00CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST
Domenica 24 agosto17.30FULHAM-MAN UTD
Lunedì 25 agosto21.00NEWCASTLE UNITED-LIVERPOOL
3ª GIORNATA (30-31 agosto)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Sabato 30 agosto13.30CHELSEA-FULHAM
Sabato 30 agosto16.00MAN UTD-BURNLEY
Sabato 30 agosto16.00SUNDERLAND-BRENTFORD
Sabato 30 agosto16.00TOTTENHAM-BOURNEMOUTH
Sabato 30 agosto16.00WOLVES-EVERTON
Sabato 30 agosto18.30LEEDS UNITED-NEWCASTLE UNITED
Domenica 31 agosto15.00NOTTINGHAM FOREST-WEST HAM
Domenica 31 agosto15.00BRIGHTON-MAN CITY
Domenica 31 agosto17.30LIVERPOOL-ARSENAL
Domenica 31 agosto20.00ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE
4ª GIORNATA (13-14 settembre)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Sabato 13 settembre13.30ARSENAL-NOTTINGHAM FOREST
Sabato 13 settembre16.00EVERTON-ASTON VILLA
Sabato 13 settembre16.00BOURNEMOUTH-BRIGHTON
Sabato 13 settembre16.00CRYSTAL PALACE-SUNDERLAND
Sabato 13 settembre16.00FULHAM-LEEDS UNITED
Sabato 13 settembre16.00NEWCASTLE UNITED-WOLVES
Sabato 13 settembre18.30WEST HAM-TOTTENHAM
Sabato 13 settembre21.00BRENTFORD-CHELSEA
Domenica 14 settembre15.00BURNLEY-LIVERPOOL
Domenica 14 settembre17.30MAN CITY-MAN UTD
5ª GIORNATA (20-21 settembre)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Sabato 20 settembre13.30LIVERPOOL-EVERTON
Sabato 20 settembre16.00BURNLEY-NOTTINGHAM FOREST
Sabato 20 settembre16.00WOLVES-LEEDS UNITED
Sabato 20 settembre16.00BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED
Sabato 20 settembre16.00WEST HAM-CRYSTAL PALACE
Sabato 20 settembre16.00BRIGHTON-TOTTENHAM
Sabato 20 settembre18.30MAN UTD-CHELSEA
Sabato 20 settembre21.00FULHAM-BRENTFORD
Domenica 21 settembre15.00SUNDERLAND-ASTON VILLA
Domenica 21 settembre17.30ARSENAL-MAN CITY
6ª GIORNATA (27-29 settembre)
DATAORARIOPARTITARISULTATO
Sabato 27 settembre13.30BRENTFORD-MAN UTD
Sabato 27 settembre16.00CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL
Sabato 27 settembre16.00LEEDS UNITED-BOURNEMOUTH
Sabato 27 settembre16.00MAN CITY-BURNLEY
Sabato 27 settembre16.00ASTON VILLA-FULHAM
Sabato 27 settembre16.00CHELSEA-BRIGHTON
Sabato 27 settembre18.30NOTTINGHAM FOREST-SUNDERLAND
Domenica 28 settembre15.00TOTTENHAM-WOLVES
Domenica 28 settembre17.30NEWCASTLE UNITED-ARSENAL
Lunedì 29 settembre21.00EVERTON-WEST HAM

Raul Albiol: «A 40 anni sto benissimo, escluso da Marcelino per cose personali. Voglio tornare in Italia»

12 ore ago

14 Agosto 2025

Luis Enrique: «Risultato giusto? Non so ma il calcio è così. Ci siamo allenati 5 giorni. Su Chevalier…»

16 ore ago

14 Agosto 2025

