Pinamonti, occhio alle sirene di mercato. Il Genoa piazza subito un grande prezzo per l’estate

Andrea Pinamonti si sta dimostrando un centravanti importante per il Genoa, e il suo valore di mercato schizza alle stelle. Ecco le cifre

Uno dei grandi trascinatori del Genoa non può non essere che Andrea Pinamonti: centravanti che in rossoblu sta trovando una consacrazione molto importante, risultando decisivo nella rincorsa alla salvezza della squadra rossoblu.

Nel mezzo però occhio alle solite voci di calciomercato, ma il Genoa fa muro. Vuoi Andrea Pinamonti in estate? Devi versare 25/30 milioni. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi