Pioli dopo Fiorentina-Atalanta: «Ecco cosa mi ha detto Gasperini»

Le parole di Pioli al termine di Fiorentina-Atalanta e il post-partita infuocato con Gasperini: ecco le parole del tecnico

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria odierna contro l’Atalanta. Termina due a zero la sfida del Franchi a favore della formazione di casa, ma la partita è stata condizionata da un discusso rigore assegnato per fallo di Toloi su Chiesa: «Non è stata la miglior Fiorentina dell’anno, avrei dovuto cambiare qualcosa in più per via delle tante gare ravvicinata. E’ stata la vittoria del carattere e della tenacia, per una squadra giovane significa avere una crescita importante».

Prosegue Pioli, parlando del battibecco avuto con l’allenatore avversario Gasperini al termine della partita: «Tensione con Gasperini a fine partita? Sono andato per salutarlo, lui mi ha subito detto che non c’erano né il calcio di rigore per l’Inter contro la Fiorentina né questo di oggi contro l’Atalanta, stop, questo è tutto quello che è successo». Conclude il tecnico viola: «Siamo stati in difficoltà, ma anche tenaci e un pizzico fortunati, l’avversario ci ha messo in difficoltà. Non giocare bene e vincere significa avere carattere e orgoglio, si capiva che non eravamo nella miglior giornata. Questa è una vittoria importantissima, non avrei cambiato idea sulla mia squadra nemmeno se non avessimo vinto».