Pioli: «Milan solido. Condannati dal rigore dell’andata»

Stefano Pioli ha commentato l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus: le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

ELIMINAZIONE – «Mi spiace dirlo, ma nel doppio punteggio pesa il rigore dell’andata. Oggi abbiamo subito troppo la pressione iniziale della Juventus. Abbiamo commesso l’ingenuità di rimanere in inferiorità numerica riuscendo tuttavia a giocare una grandissima partita».

VITTORIA SFIORATA – «Abbiamo avuto due-tre occasioni che ci avrebbero potuto dare la qualificazione. Dispiace perché era un nostro obiettivo. Ora pensiamo di arrivare all’Europa attraverso il campionato».

NON INFERIORI – «Siamo usciti con due pareggi, la differenza è stata sottile. Non credo che nelle due partite siamo stati inferiori alla Juventus. Abbiamo difeso molto bene e questo ci deve insegnare che possiamo essere solidi e compatti anche in campionato».

CAMPIONATO – «Dobbiamo avere più continuità di rendimento. La squadra ha fatto delle partite a livelli tecnici ottimi, ma dobbiamo essere più concreti e determinati nel corso di tutta la gara».