Conferenza stampa Pioli: «Torino squadra forte, dobbiamo essere maturi»

La conferenza stampa di Stefano Pioli prima di Milan-Torino, ecco le sue parole

LE PAROLE – «Non siamo stati all’altezza soltanto a Porto. Nelle altre partite abbiamo trovato difficoltà normali. Ci si dimentica degli avversari che si affrontano, ma perché sono forti come il Torino domani. Dobbiamo essere una squadra matura, poi è normale che si può fare sempre meglio: non pensiamo solo al risultato, ma sempre a come migliorare la situazione».