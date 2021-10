La diretta live della conferenza stampa di Ivan Juric che presenta Milan-Torino

Ivan Juric in conferenza stampa ha presentato Milan–Torino, anticipo della decima giornata di Serie A.

IL MILAN – «Sono una squadra completa. Come già detto dopo il Genoa, loro hanno molti giocatori moderni giusti per il calcio di adesso. Stanno indovinando molto sul mercato. Sono una squadra simile al Napoli per certe cose, perché ti può fare gol sui piazzati, in ripartenza con i giocatori veloci».

TURNOVER – «Noi non possiamo dire adesso faccio riposare qualcuno. Io faccio scelte tecniche per affrontare al massimo la partita. Faremo scelte su questa base».

BELOTTI – «È entrato bene. Penso che il suo recupero sia normale e graduale, quindi si deve stare attenti. Il contratto? Non andrà via a gennaio e non firmerà il contratto. Poi a fine campionato si vedrà. Non accadrà niente delle cose che leggo. Mi auguro che faccia una grande stagione»

FASE DIFENSIVA – «Gli errori si fanno sempre. Noi prendiamo certe imbucate perché quello è il nostro modo di giocare. Certe cose le mettiamo in preventivo. Il secondo gol che abbiamo preso è a difesa schierata, mentre nel primo Ansaldi si è fatto male, quindi Bremer è dovuto andare a prendere il suo uomo. Nel secondo potevamo fare meglio».

PRAET – «Devo ancora valutare dopo l’allenamento di oggi se farlo giocare dal primo. Deve recuperare gli ultimi due anni non disputati al massimo. Spero che non abbiamo più problemi fisici. Se starà bene vedremo».

PERCORSO DI CRESCITA – «Tutti si lamentano del fatto che ci siano pochi allenamenti per lavorare e alzare il livello del gioco. Certe cose le abbiamo fatte meglio di quanto pensassi e addirittura abbiamo guadagnato meno punti di quanti avremmo meritata. Le partite si preparano subito e si cercano di far vedere i video giusti per far vedere dove migliorare».

