Pioli prepara il Milan per la Champions: contro l’Empoli dentro le seconde linee

Stefano Pioli sta preparando il suo Milan per la sfida d’andata contro il Napoli in Champions League

Stefano Pioli sta preparando il suo Milan per la sfida d’andata contro il Napoli in Champions League.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un massiccio turnover per i rossoneri contro l’Empoli. Rebic e Origi potrebbero avere chance dal 1′. In campo anche Saelemaekers e Pobega per un attacco tutto nuovo.