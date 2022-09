Pioli: «Prestazione sufficiente ma non di alto livello»

Le parole di Pioli dopo il debutto del Milan in Champions: «È mancata velocità nella costruzione e nel giro-palla»

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo Salisburgo-Milan.

PAREGGIO – «Un buon risultato con una prestazione sufficiente ma non di alto livello. Se non metti qualità nelle giocare e ritmo va così. Loro sono partiti meglio, noi poi ci siamo ripresi ma volevamo la vittoria e potevamo fare meglio. Oggi abbiamo fatto fatica sulle seconde palle e loro ripartivano con velocità e qualità col loro tridente. Noi siamo stati pericolosi alla fine ma non lucidi dal punto di vista tecnico».

PRESTAZIONE – «È mancata velocità nella costruzione, nel giro-palla, quando ci siamo riusciti abbiamo creato situazioni pericolose. E potevamo essere più compatti per recuperare più palloni nella loro metà campo per vincere la partita».

