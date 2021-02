Pioli: «Questo Milan è tanta roba. Così resisto alle pressioni»

Stefano Pioli, intervenuto a Radio 105, ha parlato della splendida annata vissuta alla guida del Milan e del futuro ritorno dei tifosi a San Siro

Intervistato da Radio 105, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della grande annata vissuta dalla propria squadra:

PRESSIONI – «Non ho trucchetti, sto mettendo tanta passione in ciò che faccio. Sto quasi tutto il giorno a Milanello, sono pieno di lavoro, curiosità. Fare l’allenatore significa gestire a 360° i giocatori, lo staff, i medici, i fisioterapisti, è un lavoro che ti prende completamente. Poi fuori ho i miei hobby e le mie passioni, passo serate tranquille. Credo di avere il giusto equilibrio per fare le cose fatte bene».

SULL’OTTIMO LAVORO – «Non voglio passare per quello sempre modesto e umile: è chiaro che ci ho messo del mio, io e lo staff abbiamo creato un metodo di lavoro preciso, dove cerchiamo di curare tutto, ma è in tutto l’ambiente che abbiamo lavorato. Ci abbiamo creduto sempre, soprattutto nei momenti difficili, quando dall’esterno non c’era questa fiducia. Ho creduto nei miei giocatori, il club ci ha sostenuto e protetto. Si è creato un ambiente dove è bello andare tutti i giorni a lavorare, stare insieme e migliorare».

GIOVANI – «Siamo tra i più giovani d’Europa. Dall’esterno forse non si ha la giusta percezione dei ragazzi che sto allenando: sono molto giovani, ma molto responsabili. È bello vederli arrivare a Milanello con la disponibilità a mettere insieme un nuovo giorno di lavoro, non c’è bisogno di richiamare o stimolare nessuno. Hanno grande ambizione e voglia, sono orgoglioso. Per me i miei giocatori son tanta roba. Ovviamente sono aiutati da personalità forti che sono nello spogliatoio». ​