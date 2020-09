Pioli: «Questo Milan vuole crescere e migliorare»

Stefano Pioli ha parlato della prossima stagione che attende il Milan, a partire dall’impegno di Europa League contro lo Shamrock Rovers

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dell’importanza di continuare nel solco già tracciato nel post lockdown della passata stagione.

«È una campagna acquisti partita da lontano, nel senso che volevamo dare continuità rispetto all’anno scorso, quindi il rinnovo di Zlatan, la conferma di Kjaer, l’acquisizione di Rebic; sono tutti segnali importanti che ci hanno permesso di proseguire in questa direzione e con i nuovi arrivi di Tonali e Diaz credo che la società abbia dimostrato di voler dare continuità, di voler crescere e di voler migliorare la squadra e per questo sono molto soddisfatto e ringrazio la proprietà per gli sforzi fatti».