Pioli: «Ibra valore aggiunto. E gli strappi di Rebic..» VIDEO

Pioli, le parole del tecnico del Milan al termine del match vinto dai rossoneri grazie alla rete di Rebic contro il Brescia

Un’altra vittoria sofferta ma importantissima quella del Milan. I rossoneri ieri hanno vinto nel finale contro il Brescia grazie al gol siglato da Rebic. Ecco le parole di mister Pioli al termine del match.

«Ibrahimovic è un valore aggiunto per la qualità del giocatore. I suoi compagni sono stati bravi a farsi trovare pronti cercando di cambiare l’atteggiamento in campo. Rebic ha fatto benissimo. Sta bene fisicamente e mentalmente, sta avendo una grande efficacia anche in fase realizzativa».