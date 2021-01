Pirlo come a Germania 2006: incontenibile esultanza post Supercoppa – FOTO

Andrea Pirlo vince la Supercoppa, primo titolo da allenatore, e festeggia come a Berlino 2006 al Mondiale – FOTO

Il primo trofeo da allenatore non si scorda mai. Andrea Pirlo vince la Supercoppa in panchina con la Juve e festeggia come fece nel 2006, con le braccia alzate correndo, sotto il cielo di Berlino, quando il rigore messo a segno da Grosso regalò agli azzurri il Mondiale.

Due trofei differenti, due momenti e due storie diverse, ma una gioia unica: quella della vittoria.