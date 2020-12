Pirlo: «È un punto di partenza, l’inizio di un lungo cammino»

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League per 3-0 sul Barcellona

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League per 3-0 sul Barcellona che ha regalato ai bianconeri il primo posto nel Gruppo G.

Il tecnico bianconero ha esaltato la prestazione dei suoi giocatori cercando allo stesso tempo di tenere alta l’attenzione. Le sue parole.

LUNGO CAMMINO -«Non deve bastare fare una partita così in Champions per cancellare le brutte prestazioni di qualche settimana fa. Manteniamo questo livello perchè questo deve essere l’inizio di un lungo cammino».