Pirlo sarebbe in trattativa con l’Avondale FC, club australiano di seconda divisione. All’ex Juventus sarebbe stato proposto un contratto “a gettoni”

Andrea Pirlo ha dato ufficialmente il suo addio al calcio il 5 novembre 2017 e ha voluto festeggiare l’evento con una partita tra grandi campioni in uno stadio di San Siro gremito fino all’orlo. L’ex centrocampista di Juventus e Milan, che si è detto d’accordo con il ct Mancini sulla questione della scarsità di giovani italiani titolari in Serie A, ha giocato con la maglia dei New York City negli ultimi due anni di carriera ma ora che la possibilità di entrare nel giro della Nazionale sembra ormai tramontata potrebbe decidere di ritornare sulla sua decisione.

Stando a quanto riporta Fox Sports Australia, il Campione del Mondo starebbe valutando l’offerta dell’Avondale FC, club semi professionistico di seconda divisione con sede a Parkville, nei sobborghi di Melbourne. La squadra avrebbe proposto a Pirlo una sorta di contratto “a gettone” che gli permettere di scendere in campo in alcune partite decisive per il proseguo del campionato. Tra queste, ad esempio, figurano i quarti di finale di Coppa australiana con il Sydney FC, squadra in cui ha militato Alessandro Del Piero.