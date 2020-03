Pirlo scherza: «Juventus Under 23? Mi aspetta il Barcellona»

Andrea Pirlo spiazza tutti scherzando: ecco le parole dell’ex centrocampista di Juve e Milan sul suo futuro

Andrea Pirlo, in una diretta Instagram con Fabio Cannavaro, non si sbilancia sul suo futuro. L’ex campione del mondo è stato accostato alla Juventus Under 23.

«Ho un sacco di richieste. A parte gli scherzi ho già lo staff pronto, all’estero magari mi chiamano prima. Ho avuto qualche offerta, ho già parlato con qualcuno ma non voglio sbagliare la prima scelta. Il Barcellona mi sta aspettando».