Andrea Pirlo si complimenta con la sua Juve e in particolare con i tanti giovani che hanno esordito. Le sue parole

Nella conferenza stampa post Juve Genoa, Andrea Pirlo ha fatto i complimenti ai tanti giovani che hanno esordito, da titolari e non. Le parole del tecnico bianconero.

GIOVANI – «Grande soddisfazione, per me e la società, l’hanno scelti bene. Hanno dimostrato di essere da Juventus, non era facile giocare così in Coppa, sfida secca e hanno fatto bene. Sono contento».