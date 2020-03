Pirlo sull’addio al calcio di Totti: «Mi sono commosso, è stato emozionante»

Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juventus tra le altre, è intervenuto in una diretta Instagram. Ecco le sue parole

«Ti ricordi che il giorno della finale facevi le 100 presenze in Nazionale (riferito a Cannavaro, ndr)? Potevi finire lì e invece hai continuato e si sentiva solo il tuo cucchiaino nel caffè la mattina. Io ero tranquillo, non ho mai avuto problemi di tensione prima delle partite. Mi sono commosso rivedendo l’addio al calcio di Totti, è stato emozionante».