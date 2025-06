Pisa, oggi i primi due rinforzi per la Serie A! Visite mediche e firma per Lusuardi e Vural

Giornata decisiva per il calciomercato del Pisa, che si prepara a chiudere due importanti operazioni in entrata: Isak Vural e Mateus Lusuardi sono attesi oggi in città per firmare i rispettivi contratti con il club nerazzurro. Come riportato da SestaPorta.News, i due giocatori arriveranno dal Frosinone, anche se il trasferimento sarà ufficializzato solo a partire dal 1° luglio, con l’apertura della finestra estiva di mercato.

Nonostante ciò, nella giornata odierna dovrebbe avvenire sia la firma dei contratti sia il deposito degli accordi, permettendo alla società toscana di annunciare ufficialmente i due acquisti già entro le prossime ore.

L’operazione rappresenta un segnale chiaro della volontà del Pisa di investire su giovani profili di qualità per costruire una rosa competitiva in vista della stagione 2025/2026. In particolare, l’arrivo di Mateus Lusuardi è stato definito per una cifra attorno ai 500.000 euro, mentre per Isak Vural l’investimento è ben più rilevante: si parla di 4,5 milioni di euro, cifra che dimostra la grande fiducia del club nelle potenzialità del talento classe 2006.

A conferma della strategia di lungo termine del Pisa, per entrambi i calciatori è stato concordato un contratto quadriennale, valido fino al 2029. Per Vural è stata già fissata una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, a testimonianza della volontà di blindare il giovane centrocampista e proteggerlo da eventuali assalti futuri.

Con questi due innesti, il Pisa lancia un messaggio chiaro sul proprio progetto tecnico: puntare su giovani talenti per costruire un futuro ambizioso. L’operazione Pisa calciomercato Vural Lusuardi è solo l’inizio di una sessione estiva che si preannuncia molto attiva per il club toscano.