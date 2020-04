Pistocchi: «Ripresa dei campionati? Sarà un disastro»

Maurizio Pistocchi fa la sua analisi sulla possibile ripresa dei campionati. Il noto giornalist affida al suo profilo Twitter la sua previsione sullo scompiglio che potrebbero provocare le decisioni che saranno prese.

In particolare, Pistocchi analizza la situazione in Serie A (dopo le dichiarazioni di Cellino), passando alla Serie B con tutte le svariate forze in campo e le difficoltà della Lega Pro.

In serieA non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serieB è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi-Benevento Perugia Frosinone-e chi non vuole giocare più, in LegaPro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi🎓 pic.twitter.com/PKZu5t6See

