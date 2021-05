Pixellot eWinner e Sportize insieme per trasmettere live il calcio polacco grazie all’AI

Non era mai capitato che l’AI venisse sfruttata in modo così approfondito e completo in riferimento alle partite di calcio.

Ebbene, ci hanno pensato eWinner e Sportize , rispettivamente un’app per dispositivi mobili e una piattaforma online, a realizzare questo salto in avanti tecnologico, andando a trasmettere le partite della seconda Liga polacca in diretta e on-demand. Tutto questo è stato reso possibile dall’uso della soluzione di analisi e video completamente automatizzata e basata sull’AI che è stata realizzata da parte di Pixellot.

Il grande momento di Pixellot

Si tratta di un periodo veramente d’oro per il marchio Pixellot , leader mondiale nella fornitura di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale , sempre più sfruttata anche in altri ambiti come il turismo, nel settore delle analisi sportive. La novità, come detto, è rappresentata dalla collaborazione con eWinner e Sportize, un’innovativa media company che opera nell’ambito della produzione e trasmissione automatizzata di sport sul web. Un’intesa che consentirà di trasmettere live la seconda e terza divisione del calcio professionistico polacco.

Fino a questo momento, tra l’altro, il secondo campionato calcistico in Polonia, la cui Nazionale ha annunciato all’inizio dell’anno il nuovo tecnico Paulo Sousa, non ha mai potuto contare su una copertura in streaming: ebbene, questa novità porterà in dote senz’altro una vera e propria rivoluzione, dal momento che si arriverà fino a 250 partite trasmesse live in streaming e on-demand nel corso della prossima stagione. I sistemi di live streaming di Pixellot sono stati già installati in ben 19 sedi in varie zone della Polonia.

Le soluzioni targate Pixellot

Questi sistemi offrono la possibilità di sfruttare una copertura davvero di elevatissima qualità, in riferimento agli sport di squadra, senza dover avere a disposizione operatori oppure produttori. Il sistema, infatti, svolge tutte le procedure in modo completamente automatizzato, dal momento che provvede a catturare, produrre e trasmettere in autonomia le partite, così come gli highlights a ogni tipo di dispositivo, sia in modalità live che on-demand.

Una rivoluzione anche per tutti i tifosi, come si può facilmente intuire, dal momento che permettono di godersi un’esperienza visiva che ha veramente tutto ciò che serve. Sia la grafica aggiornata che gli highlights delle varie azioni, senza dimenticare anche un elevato numero di funzionalità e strumenti in riferimento all’editing, ma anche al tagging, la possibilità di aggiungere dei commenti, così come quella di effettuare la condivisione di specifici clip con altri utenti e i propri amici e non solo.

Pixellot può contare su un base d’esperienza veramente molto vasta quando si tratta di garantire la fornitura di copertura di carattere professionale, in grado di essere estremamente efficiente sia dal punto di vista dei costi che della qualità di trasmissione. Una soluzione che si rivolge, come si può facilmente intuire, a tutti quei campionati secondari che non hanno grande visibilità, secondari, così come ai campionati giovanili, oppure agli sport che hanno carattere amatoriale. Al giorno d’oggi, è impressionante notare come la tecnologia AI di Pixellot venga impiegata all’interno di tantissime sedi dislocate in tutto il mondo, garantendo la trasmissione in streaming di ben più di 80 mila match in un solo mese.

Il calcio e la rivoluzione portata dall’intelligenza artificiale

Basandosi sulle stime, circa il 30% delle reti che vengono messe a segno nel corso di un match di calcio sono frutto di un’azione che si sviluppa da un calcio piazzato. Ecco spiegata parte della ragione per cui è fondamentale approfondire lo sviluppo di ogni aziende, provando in tutti i modi a ottenere un vantaggio sulle altre squadre.

Tutto questo, al giorno d’oggi, è permesso dall’intelligenza artificiale, che offre tante possibilità in più rispetto al passato. Giusto per fare un esempio, l’AI consente di studiare e analizzare in modo molto più completo ed efficiente dei frammenti del match in relazione a dei singoli giocatori, oppure permette di verificare le tattiche adottate in campo in modo più approfondito. Il supporto che deriva dalle telecamere si rivela fondamentale, dal momento che consente di misurare qualsiasi aspetto, a partire dalla velocità dei passaggi fino ad arrivare al grado di rotazione della palla o, ovviamente, alla possibilità di tenere d’occhio in modo costante le posizioni dei giocatori sul terreno di gioco.