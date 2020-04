Pizarro su Spalletti: «Quando l’ho conosciuto dava testate al muro»

L’ex centrocampista della Roma Pizarro ha raccontato il rapporto con l’allora tecnico giallorosso Spaletti

L’ex centrocampista della Roma David Pizarro ha raccontato l’esordio del rapporto con il tecnico Luciano Spalletti: «Ci siamo conosciuti su un lettino d’infermeria a Udine. Io ero infortunato, lui entra per parlare a un dottore che gli comunica che Alberto non ce la fa. Stavamo lottando per la salvezza».

«Luciano comincia a dare capocciate al muro. Sul serio, non tanto per dire. Questo è stato il primo impatto tra noi. E poi ci siamo voluti bene, litigando anche eh. Perché lui ha un caratteraccio ma anche io».