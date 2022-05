Pjaca, sempre più distante il riscatto dal Torino

Marko Pjaca non ha convinto la società granata che ha deciso di non riscattarlo: ritorno alla Juve in attesa di decidere sul suo futuro

Nessuna pace per Marko Pjaca, il cui futuro rimane sempre più confuso e poco certo. In base a quanto riferisce Calciomercato.it, infatti, il Torino non sembra interessato a riscattare il croato dopo l’ultimo anno in prestito proprio in granata.

Il motivo sarebbe legato proprio allo scarso rendimento avuto da Pjaca agli ordini di Juric. Da qui la decisione di Cairo di non riscattarlo. Il croato tornerà alla Juventus, in attesa di capire cosa succederà nel suo futuro.