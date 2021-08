Pjanic Fiorentina, confermato l’interesse: ostacolo ingaggio

Con l’arrivo di Locatelli alla Juventus, Miralem Pjanic potrebbe valutare seriamente l’interessamento della Fiorentina. Le ultime

Miralem Pjanic è sempre più distante dal Barcellona e, con l’arrivo di Manuel Locatelli in bianconero, anche dalla Juventus. Il centrocampista bosniaco, ora con le spalle al muro, potrebbe valutare seriamente la proposta della Fiorentina.

Commisso spera di poter convincere il giocatore a vestire la maglia viola, come riportato da QS-La Nazione, ed il Barcellona si sarebbe proposto di pagare metà dell’ingaggio del giocatore, in caso di prestito. Lo stesso Pjanic, pur di non passare la stagione in panchina con Koeman, sarebbe ben disposto a ridurselo.

