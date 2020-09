Pjanic: «Il Barcellona è sempre stato il mio sogno» – VIDEO

Miralem Pjanic si è presentato al Barcellona in conferenza stampa

Il neo acquisto del Barcellona, arrivato dalla Juventus, Miralem Pjanic ha parlato in conferenza. Il bosniaco ha espresso il suo amore per la squadra blaugrana.

«Da bambino è un sogno poter giocare qui, ma ora far parte di questa squadra e questo club è qualcosa di straordinario. Sono molto grato, so da dove ho iniziato e dove sono arrivato adesso. Nella mia vita non mi sono mai accontentato e oggi sono nel club più grande del mondo e per me è un grandissimo orgoglio. Entrando in questo spogliatoio vedo la storia».