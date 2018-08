Miralem Pjanic ancora nel mirino del Real Madrid: il club spagnolo pronto ad offrire 80 milioni di euro alla Juventus

Il Real Madrid non ha alcuna intenzione di mollare Miralem Pjanic. Stando a quanto riportato da As, infatti, il club di Florentino Perez sarebbe pronto ad offrire 80 milioni di euro per il cartellino dell’ex Roma. Probabile che le Merengues vogliano cautelarsi qualora Modric dovesse dire addio e trasferirsi all’Inter. Difficile, però, che la Juventus accetti l’offerta: i bianconeri, infatti, valutano il bosniaco non meno di 100 milioni di euro, dunque prenderebbero in considerazione la cessione solo per una proposta pari o superiore.