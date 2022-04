Pjanic torna in Italia? L’ex Juventus vicino all’Inter

Pjanic torna in Italia? Sul centrocampista bosniaco ex Juventus c’è il forte interessamento dell’Inter, le ultime novità

Miralem Pjanic non verrà riscattato dal Besiktas. Il centrocampista bosniaco, dunque, farà ritorno al Barcellona, che difficilmente però lo terrà in rosa in vista della prossima stagione.

Per questo motivo, come riferito da Mundo Deportivo, diverse squadre stanno iniziando a sondare il terreno per l’ex Juve. Tra queste l’Inter, che gradirebbe il giocatore come possibile vice Brozovic.