Michel Platini è stato indagato dal pm in Svizzera nell’ambito dell’inchiesta della procura su Sepp Blatter

Ancora problemi per Michel Platini che è entrato come sospettato nell’inchiesta della procura svizzera su Sepp Blatter per avergli pagato 2 milioni di franchi svizzeri senza traccia scritta.

Come riporta l’Ansa a comunicarlo una lettera del procuratore Thomas Hildbrand, il 5 giugno. Nè Platini nè il suo avvocato hanno voluto commentare.