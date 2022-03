Playoff Mondiali, la Serie A non si ferma: Mancini apre Coverciano in anticipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Serie A non si ferma per favorire la Nazionale, ma Mancini ha trovato un’alternativa

La Lega Serie A ha diramato ieri il calendario per 29a e 30a giornata di campionato, che quindi non si fermerà per favorire il lavoro dell’Italia in vista dei playoff Mondiali. Per avere più giorni d’allenamento, però, il c.t. Roberto Mancini avrebbe trovato un’alternativa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il commissario tecnico aprirà in anticipo le porte di Coverciano disponendo l’arrivo dei convocati in tre tappe seguendo il calendario di anticipi e posticipi. Così venerdì notte arriveranno i reduci di Sassuolo-Spezia e Genoa-Torino, sabato sarà la volta dei giocatori scesi in campo in Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina e Cagliari-Milan. Domenica, invece, sarà la volta dei restanti calciatori. In questo modo, Mancini potrà cominciare la preparazione della Nazionale già dal sabato.