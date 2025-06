Playout Serie B, respinto il ricorso della Salernitana: si gioca, ma i campani non si arrendono

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha respinto in via definitiva il ricorso della Salernitana contro la disputa dei playout Serie B, confermando la regolarità della doppia sfida contro la Sampdoria. Il club campano contestava il rinvio del confronto inizialmente previsto con il Frosinone, dovuto alla penalizzazione inflitta al Brescia che ha modificato la classifica finale di Serie B. Il TFN ha inoltre rigettato l’istanza cautelare avanzata nei giorni precedenti, affermando la piena legittimità delle decisioni prese da FIGC e Lega Serie B in merito allo svolgimento degli spareggi e all’eventuale allargamento del campionato cadetto a 21 squadre.

Nonostante la pronuncia sfavorevole, la Salernitana non sembra intenzionata a fermarsi: il club proseguirà la propria battaglia legale, pronta a rivolgersi alla Corte d’Appello Federale e, se necessario, anche agli organi della giustizia amministrativa come TAR e Consiglio di Stato. Resta però confermato che i playout non sono più a rischio: la sfida con la Sampdoria si disputerà regolarmente, mettendo fine all’incertezza che aveva aleggiato per giorni sul calendario e sulla regolarità del torneo. La decisione chiude un capitolo spinoso, ma apre a nuovi possibili contenziosi.