Playout Serie B, la Salernitana minaccia sanzioni legali: «Rinvio senza fondamento giuridico»

Playout Serie B: la Salernitana minaccia sanzioni legali: il comunicato del club e le parole dell’amministratore delegato Maurizio Milan sulla vicenda

A sorpresa, la Lega Serie B ha rinviato a data da destinarsi il playout tra Salernitana e Frosinone, inizialmente previsto per il 19 maggio, in seguito alla penalizzazione di 4 punti al Brescia per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento di stipendi e contributi a febbraio. La penalità, da scontare nel 2024-25, modifica la classifica attuale: il Brescia retrocede in Serie C, il Frosinone si salva, mentre Salernitana e Sampdoria si giocheranno la permanenza in B. La Salernitana, colta alla sprovvista a poche ore dal match, ha annunciato azioni legali contro la decisione della Lega e ha espresso forte disappunto per la gestione dell’intera vicenda.

COMUNICATO UFFICIALE – «Recepito il Comunicato Ufficiale n.211 Lega Serie B pubblicato in data odierna, comunica di aver immediatamente attivato il proprio pool legale e di aver provveduto a inoltrare formale diffida alla Lega Serie B. Nel dettaglio, il club chiede l’immediata revoca del provvedimento di rinvio a data da destinarsi dei playout, espressamente impugnato, e si riserva la possibilità di intraprendere ulteriori azioni nelle sedi consentite».

AMMINISTRATORE DELEGATO MILAN – «Siamo nel bel mezzo di una situazione inaspettata e che sorprende noi tutti, dai calciatori alla proprietà, passando per tutto lo staff. Ci disorienta il fatto di venire a conoscenza della sospensione dei playout e quindi del rinvio di una partita così importante a sole ventiquattro ore dalla sua disputa, peraltro senza sapere quando ed eventualmente contro chi rigiocarla. È evidente che sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, disputare regolarmente i playout e poi attendere eventuali risvolti dalla vicenda che coinvolge il Brescia. Siamo certi che il rinvio non abbia alcun fondamento giuridico perché non siamo in presenza di provvedimenti sanzionatori formali, né definitivi. Inoltre, dispiace per i tantissimi tifosi che avevano assicurato la loro presenza e il loro sostegno domani allo stadio Arechi. Siamo certi che avrebbero fatto altrettanto, per quanto nelle loro possibilità, anche a Frosinone. Siamo al loro fianco, come loro sono accanto a noi sempre e comunque. Tuteleremo la Salernitana in ogni sede, anche al fine di non turbare la regolarità della stagione, che è interesse dell’intero movimento calcistico. Come sancisce la legge statale, ogni penalizzazione va applicata alla fine del campionato ed alla fine di ogni giudizio riguardante l’eventuale penalizzazione. Ogni interpretazione diversa viola i principi normativi».