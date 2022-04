Plusvalenze Juve, errore da parte della procura? Può compromettere il processo

Plusvalenze Juve, errore commesso dalla Procura? Come riferisce La Repubblica ciò potrebbe compromettere il processo

Come riferito da La Repubblica, la Procura potrebbe aver commesso un errore che rischia di minare l’intero processo sulle plusvalenze che vede coinvolta anche la Juve.

Il primo atto dell’indagine è una lettera in cui la Covisoc invia la “notizia di reato” alla Procura, ma tra le parti ci sarebbero già state diverse interazioni già prima. La Procura avrebbe infatti fornito alla Covisoc “indicazioni interpretative” per rintracciare possibili plusvalenze gonfiate. Se venisse confermata l’irregolarità vorrebbe dire che la Procura non ha rispettato il termine di 30 giorni per aprire un’indagine, che potrebbe compromettere l’intera vicenda.