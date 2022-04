Plusvalenze Juve, il legale bianconero smonta le accuse: la situazione

Plusvalenze Juve, l’avvocato dei bianconeri smonta le accuse mosse contro il club. Due i punti sui quali sta facendo leva

Arriva una novità importante dal processo per il caso plusvalenze.

Come riporta Sportface.it, infatti, l’avvocato della Juve Maurizio Bellacosa avrebbe smontato le accuse mosse contro il club puntando su due aspetti. Il primo è l’infondatezza delle accuse perché in contrasto con la giurisprudenza penale e sportiva. Il secondo è che gli addebiti si basano su parametri, messi a punto dai consulenti della procura, che non si possono applicare