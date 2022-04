Plusvalenze Juve, messaggio chiaro della difesa! Lo hanno ribadito in aula

Plusvalenze Juve, la difesa dei bianconeri parla chiaro sulla situazione. Riportate le parole dei legali juventini

La Stampa, nella sua edizione online, ha riportato le parole dei legali della Juve durante il processo sulle plusvalenze.

LE PAROLE – «Il caso dimostra che non si può guardare solo al dato freddo dei numeri. Siamo i primi ad aver creato una seconda squadra, la Under 23. Questo comporta che i giovani, quando si avvicinano a quella soglia di età, debbono essere ceduti. Succede anche quando diventano maturi per andare altrove: pensiamo a Fagioli o a Ranocchia, cresciuti con noi, che ora militano fra i professionisti».