Plusvalenze Juve, Ronaldo e la “carta segreta”: ecco cosa contiene il documento

I Pm sono alla ricerca della “carta segreta” della Juve su Cristiano Ronaldo. Ecco cosa contiene davvero quel documento

Secondo La Gazzetta dello Sport gli inquirenti sono sempre più determinati a trovare la carta segreta di Cristiano Ronaldo.

Maqual è il contenuto della carta? Possibile si tratti di un patto, firmato al momento dell’addio, sul pagamento di mensilità non ancora versate a CR7? Oppure un altro accordo economico relativo al suo stipendio? Di sicuro, Cristiano è stato ceduto allo United per quindici milioni più otto di bonus, cessione che ha permesso alla Juventus di risparmiare le ultime dieci mensilità di un contratto da circa cinquantacinque milioni lordi a stagione. La questione quindi sembra avere un riflesso penale – la Juve è società quotata, con tutti gli obblighi che ne conseguono–ancora più che sportivo. Gli inquirenti, infatti, si spingono a ipotizzare che siano stati riportati “in modo difforme dal vero i valori economici della cessione di Ronaldo” e scrivono di voler valutarne “la rilevanza – anche in termini di obblighi di rettifica – sul bilancio approvato in data 17 settembre 2021”, quello relativo al 2020-2021.

