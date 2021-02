Pochettino dopo la sconfitta: «Mi assumo ogni responsabilità»

Mauricio Pochettino, tecnico del Psg, ha così commentato in conferenza stampa la sconfitta subita per mano del Monaco. Ecco le sue parole

«Abbiamo subito gol alla prima azione e poi il Monaco ha giocato una buona gara dal punto di vista difensivo. La verità però è che non siamo riusciti ad essere pericolosi. Quando non si vince una partita la responsabilità è prima di tutto di chi vi sta qui di fronte. Se c’è qualcuno a cui dare la colpa in questi casi è sempre l’allenatore, mi assumo la totale responsabilità».