Pochettino: «Messi resta in Argentina. Spero Mbappé rimanga». Le dichiarazioni del tecnico del PSG

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa di Francia del suo PSG.

MESSI – «Finché non tornerà negativo rimarrà in Argentina, non può viaggiare. Ancora non sappiamo quando tornerà».

MBAPPE’ – «Ne riparleremo a febbraio, spero che resti tanti anni al PSG. Ha la maturità necessaria per gestire le voci di mercato e mi auguro continui sulle stesse prestazioni avute fino ad ora».